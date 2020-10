#10 Dublin

Die Luft in Dublin ist vergleichsweise schlecht. Dublin kommt in der Datenbank „Urban Data Plattform Plus“ der Europäischen Kommission unter den EU-Hauptstädten mit den höchsten PM2,5-Emissionen aktuell auf Platz zehn. Für 2020 weist die Statistik einen jährlichen Feinstaubwert von 1360 Tonnen aus. Das ist etwa ein Viertel mehr als in Berlin, obwohl die deutsche Hauptstadt mehr als doppelt so viele Einwohner zählt. Dublin liegt in der Statistik vor Budapest (1220 Tonnen) und Rom (1150 Tonnen).