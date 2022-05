von Nina Jerzy Bei zwei der größten Rüstungskonzerne der Welt stehen Frauen an der Spitze. Darunter befindet sich auch eine Ex-Agentin der CIA

Cyber-Spezialisten, Quereinsteiger, ehemalige Kampfpiloten und sogar eine Ex-Spionin des US-Auslandsgeheimdienstes stehen an der Spitze der größten Rüstungskonzerne der Welt. Ihre Berufung war angesichts des Stellenwerts der Rüstungsbranche für die nationale Sicherheit des jeweiligen Landes nicht selten ein Politikum. Manche der Top-Manager haben sich über Jahrzehnte im Unternehmen an die Spitze hochgearbeitet. Andere wurden mit hohen Ablösesummen abgeworben. Bei vielen dieser Branchengrößen gilt: In der breiten Öffentlichkeit ist nur wenig über sie bekannt. Selbst die Geburtsdaten sind oft nicht gesichert.

CEOs der größten Rüstungskonzerne

Diese Liste basiert auf dem Ranking der umsatzstärksten Rüstungskonzerne der Welt, die das Stockholmer Forschungsinstitut SIPRI veröffentlicht hat. Dafür wurde der jeweilige Umsatz mit Rüstungsgütern zugrunde gelegt. Die Liste reicht aktuell bis ins Jahr 2020.