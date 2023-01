In der Verbrauchergunst gestiegen ist hingegen Samsung. Der koreanische Elektronikkonzern verbesserte sich um einen Platz auf Rang fünf (52,5 Punkte) und war damit der einzige Branchenvertreter in den Top 10. Samsung lag in der Einzelkategorie „Unterhaltungselektronik“ vor den Lautsprecher-/Kopfhörerherstellern Bose, Sennheiser sowie Bang & Olufsen. Sony folgte auf Platz fünf. Apple schaffte es in seiner Sparte nicht in die Top 5.