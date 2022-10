Auch China will von ausländischem Erdöl unabhängiger werden. Regelmäßige Stromausfälle beeinträchtigen jedoch die ehrgeizigen Wachstumsziele der Zentralregierung für die Industrie. Das hat beim staatlichen Kohlebergbaukonglomerat China National Coal zu massiven Umsatzzuwächsen geführt. Das Plus von 72 Prozent auf 46,7 Mrd. Dollar bedeutete Platz drei in den Aufsteiger-Charts von „Fortune“. Der Staatskonzern verbesserte sich im dritten Jahr auf der Liste um 154 Plätze auf Rang 297. Der Gewinn lag den Angaben zufolge bei 691 Mio. Dollar (plus 43 Prozent).