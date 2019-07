Das sind die alten Namen bekannter Marken

Subway

Warum heißt diese Kette „U-Bahn“, fragt sich vielleicht manch ein Passant, wenn er an einer Subway-Filiale vorbei geht. Es geht noch verwirrender. Alles fing 1965 mit einem Geschäft namens „Pete’s Super Submarines“ in Bridgeport, Connecticut, an. Der verkaufte aber nicht etwa U-Boote, sondern belegte Brote. Gründer waren der 17-jährige Highschool-Absolvent Fred DeLuca und Dr. Peter Buck. „Submarines“ (Abkürzung: Sub) ist ein in den USA gängiger Name für längliche Brote, die von der Form her an U-Boote erinnern. Andere Bezeichnungen sind Hero, Hoagie oder Italien Sandwich. DeLuca und Buck landeten mit ihrem Geschäft einen Volltreffer. Sie verkauften am ersten Tag 312 Subs. 1968 wurde das Unternehmen in Subway umbenannt.