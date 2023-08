#3 State Grid Corporation of China

Der größte Energieversorger der Welt ist dem Ranking zufolge gemessen am Umsatz auch das drittgrößte Unternehmen der Welt. Die State Grid Corporation of China ist für den Großteil der Stromversorgung in der Volksrepublik zuständig und fand sich in den vergangenen Jahren im „Fortune“-Ranking stets auf dem zweiten oder dritten Platz. 2023 wurde es Rang drei.

