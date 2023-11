Das sind Deutschlands größte Autozulieferer

#4 Mahle

Mahle verschlechterte sich wie Schaeffler gegen den Branchentrend. Der Umsatz sank laut Berylls um 1,5 Prozent auf 12,5 Mrd. Euro. Das Unternehmen mit Sitz in Stuttgart büßte in dem Ranking zwei Plätze ein und kam weltweit auf Platz 18 der größten Autozulieferer. Das bedeutete in Deutschland Rang vier. Produkte von Mahle sind laut dem Konzern in mindestens jedem zweiten Fahrzeug weltweit verbaut. Das Unternehmen wurde 1920 gegründet und beschäftigt rund 79.000 Mitarbeiter.

