#3 Chemische Erzeugnisse

Höhere Nachfrage oder höhere Preise? Der Wert der importierten chemischen Erzeugnisse ist 2018 jedenfalls signifikant gestiegen. Er erhöhte sich um 10,9 Prozent auf 88,2 Mrd. Euro. Damit waren chemische Erzeugnisse das drittwichtigste Importgut. Gefragt waren beispielsweise chemische Grundstoffe, Düngemittel, Kunststoffe in Primärformen, Klebstoffe und Chemiefasern. Wir berücksichtigen in unserer Liste nicht die Gruppe der „sonstigen Waren“. Die lägen ansonsten mit 108 Milliarden Euro auf Platz drei. Gemeint sind unter anderem Güter, die auf Antrag des Ex- oder Importeurs geheim bleiben sollen. Das kann der Fall sein, wenn ein Unternehmen in einem bestimmten Bereich marktbeherrschend ist und die Statistik Rückschlüsse auf die Geschäftsentwicklung erlauben würde.