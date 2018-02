Der 14. Februar ist der Tag der Liebenden. Die Blumenbranche freut sich alljährlich über Milliardenumsätze, doch es lief schon besser mit dem Verliebtheitsgeschäft. Selbst im Kitsch-Musterland USA beispielsweise konnte das Umsatz-Hoch von 19.7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2016 jüngst nicht mehr erreicht werden. Das US-amerikanische Onlinemagazin The Balance glaubt die Ursache im demographischen Wandel gefunden zu haben: Viele ältere Menschen bedeute weniger Romantik, denn die Alten hätten ja nicht mehr so dringend um ihre potentiellen Partner zu buhlen.

Doch keine Panik: Auch diejenigen, für die es am Valentinstag keine Rose gibt kurbeln die Wirtschaft an. Dem Statistik-Portal Statista zufolge sollen sich allein in Deutschland mehr als 16 Millionen Singles tummeln. Und deren Sehnsucht nach der Liebe des Lebens treibe rund 8,2 Millionen einsame Seelen zur Nutzung von Dating-Börsen (Stand 2014). Die Dating-Portal-Branche setzte in Deutschland 2015 pro Kopf rund 2,50 Euro um – damit liegen wir europaweit auf Platz Fünf, gleich hinter Schweden, Norwegen, Dänemark und der Schweiz, wo sich der Online-Dating-Markt pro Kopf über bis zu 3,90 Euro freuen konnte.

Und in Zukunft wird es Marktprognosen zufolge für die Kennenlern- und Flirtportale auch in Deutschland noch besser laufen. Nicht verwunderlich für ein Land, in dem sich Bücher wie der Selbsthilfe-Hit „Generation Beziehungsunfähig“ ganze 46 Wochen auf der Bestsellerliste halten können. So schön romantisch ihn uns die Werbeindustrie also auch verkaufen mag: Der Tag der Liebe, er hat ein Image-Problem.