Am Sonntag bekam Zhang Lin, Eigentümer einer Schuhfabrik in der Provinz Guizhou, nach zwei Wochen endlich die Bescheinigung der Behörden: Er darf wieder produzieren. Der Schaden aber ist bereits da. „Wir sind zu einhundert Prozent exportorientiert“, sagt der 45-Jährige. „Alle Lieferungen verspäten sich jetzt“. Und auch jetzt läuft die Produktion nur eingeschränkt. Die Arbeiter müssen Atemschutzmasken tragen und zweimal am Tag Fieber messen. Zweimal täglich wird außerdem die Halle desinfiziert.

Noch immer aber fehlt die Hälfte der 600 Arbeiter. Dabei, das weiß Zhang auch, ist die Provinz Guizhou, am Rand des Perlflussdeltas in Südchina, ohnehin nur leicht von der COVID19-Epidemie betroffen. In Metropolen wie Schanghai oder Peking spürt man die Auswirkungen des Virus bei jedem Schritt.

Seit über drei Wochen gleicht Schanghai einer Geisterstadt: Die Straßen sind menschenleer, achtspurige Straßen lassen sich bequem zu Fuß oder mit dem Fahrrad überqueren. Nahezu sämtliche Restaurants, Cafés und Bars der Stadt haben geschlossen. Die Helden dieser Tage sind die Fahrer der zahlreichen Lieferdienste der Stadt. Sie gewährleisten die Versorgung der Bewohner mit Nahrung. Doch auch sie geben die Pakete am Eingang der Wohnblöcke ab, wo man sie dann abholen kann. Vor jedem Mietsblock stehen Baoan, eine Art Hausmeister in Uniform, die in normalen Zeiten damit beschäftigt sind, Fahranfänger in einem Audi A8 in einen Parkplatz einzuweisen. Heute messen sie Fieber bei jedem, der hinein will.

Eine Reisewelle ist auch eine Ansteckungswelle

Vor einer Woche wollte die Stadt eigentlich schon wieder zur Normalität zurückgekehrt sein. Aber daraus wurde erstmal nichts. Zwar arbeiten die meisten „White Collar“-Arbeiter wieder von zu Hause aus, doch noch immer stehen viele der Fabriken still.

Als das Virus Ende Januar ausbrach, waren bereits rund 300 Millionen Wanderarbeiter aus den Fabriken an der Ostküste des Landes in ihre Heimatdörfer im Landesinneren zurückgekehrt. Denn so funktioniert China seit bald drei Jahrzehnten: Billige Arbeitskräfte aus den Provinzen arbeiten das Jahr über in den industriellen Zentren des Landes – einmal im Jahr während des Frühlingsfests besuchen sie ihre Heimat. Das Virus traf das Land also zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt: Ausgerechnet als die Wanderarbeiter in ihren Heimatdörfern Urlaub machten.

So trifft das Coronavirus die globalen Lieferketten

@Getty Images / 7 Vorheriges Bild – Nächstes Bild Smartphones China ist das Zentrum der globalen Smartphone-Produktion. Auch der US-Konzern Apple lässt dort seine Smartphones produzieren, womit das iPhone-Unternehmen wie kaum ein anderer Elektronikkonzern von China abhängig ist. Das Unternehmen produziert nahezu alle Produkte in dem Land, dort sitzen auch zentrale Komponentenhersteller und große Teile der Lieferkette. Einer der wichtigsten Auftragsfertiger ist das wegen der dort herrschenden Arbeitsbedingungen umstrittene Unternehmen Foxconn. Am 10. Februar wollen die chinesischen Hardware-Produzenten die Fertigung wiederaufnehmen. Allerdings können die Behörden die Pläne noch durchkreuzen, wenn sie der Meinung sind, dass der Termin noch zu früh kommt. @Daimler Media / 7 Vorheriges Bild – Nächstes Bild Autoindustrie Wie andere deutsche Autobauer verlängert auch Daimler die Werksferien anlässlich des chinesischen Neujahrsfestes. Weitgehend soll die Produktion in China am 10. Februar wiederaufgenommen werden. Der japanische Hersteller Nissan hofft, dass auch in der Region Hubei, Zentrum des Coronavirus-Ausbruchs, nach dem 14. Februar die Produktion wieder anläuft. In Südkorea hat Hyundai die Produktion laut der Nachrichtenagentur Yonhap wegen einer unterbrochenen Lieferkette in China heruntergefahren. @dpa / 7 Vorheriges Bild – Nächstes Bild Flachbildschirme Wuhan ist auch ein Zentrum für die Herstellung von Flachbildschirmen für TV-Geräte oder Displays. Mikroelektronik-Unternehmen wie China Star, Tianma und BOE stehen laut Financial Times für etwa neun Prozent der globalen Fertigungskapazität. Tianma bestätigte kurzfristige Engpässe in Auslieferung und Rohstoffeinkauf in Wuhan. Der südkoreanische LG-Konzern hat nach eigenen Angaben keine Bänder gestoppt, warnt aber vor zunehmender Unsicherheit bei Zulieferern. @Emirates / 7 Vorheriges Bild – Nächstes Bild Flugverkehr Die Lufthansa Group streicht die Flüge von Lufthansa, SWISS und Austrian Airlines von und nach Peking und Shanghai bis zum 28. Februar. Zunächst hatte man die Strecken bis zum 9. Februar ausgesetzt. Nanjing, Shenyang und Qingdao werden bis zum Ende des Winterflugplans am 28. März nicht angeflogen. Die Strecke nach Hongkong wird weiter bedient. Ähnlich handeln die meisten europäischen und amerikanischen Fluggesellschaften. Auch die Langstreckenflieger Etihad und Emirates stellten bis auf weiteres ihre Verbindungen ein. / 7 Vorheriges Bild – Nächstes Bild Einzelhandel Aus Präventionsgründen und zum Schutz der öffentlichen Gesundheit schloss die Kaffee-Kette Starbucks mehr als die Hälfte ihrer Filialen in China. Auch die Fastfood-Kette McDonald‘s folgte dem Beispiel. Apple macht ebenfalls alle Stores dicht, wie auch der schwedische Möbelkonzern Ikea. Der Getränkekonzern AB Inbev stoppte die Produktion in seinen Brauereien. Carlsberg erwartet Einbußen, weil neben dem Einzelhandel „ein zweistelliger Anteil“ von Bars und Restaurants geschlossen worden seien. @Novascotia Lobstertrail / 7 Vorheriges Bild – Nächstes Bild Hummerhandel China schien ein Markt der endlosen Chancen für die Hummerindustrie im kanadischen Nova Scotia. Seit dem Ausbruch des Coronavirus, der auch die Genussmittelbranche im Reich der Mitte schwer in Mitleidenschaft zieht, ist der Export aber abrupt eingebrochen. Dabei waren in den ersten elf Monaten 2019 mit einem Wert von 400 Mio. Dollar erstmals mehr lebendiger Hummer an China verschifft worden als in die USA. @Airbus / 7 Vorheriges Bild – Nächstes Bild Flugzeugbau Der Flugzeugbauer Airbus hat wegen der fortgesetzten Ausbreitung des Coronavirus seine Endmontage des Airbus 320 in China geschlossen. Die Produktion in der Hafenstadt Tianjin südöstlich von Peking wurde vorübergehend eingestellt. Das Virus und die nationalen und internationalen Reisebeschränkungen stelle den Flugzeugbauer vor "logistische Herausforderungen".

Damit die Fabriken des Landes wieder den normalen Betrieb aufnehmen können, müssen diese 300 Millionen Menschen an ihren Arbeitsplatz zurückkehren. Eine neue Reisewelle aber bedeutet eine neue Ansteckungswelle. Die chinesische Regierung versucht sich in diesen Tagen an einem Balance-Akt: Stück für Stück und so kontrolliert wie möglich sollen die Arbeitskräfte zurückkehren.

5,6 Millionen sollen mittlerweile nach Shanghai zurückgekehrt sein. Das entspricht etwa der Hälfte aller Wanderarbeiter, die sich normalerweise in der 25-Millionen-Metropole aufhalten. An den Eingängen zu den Mietshausblöcken hängen nun QR-Codes. Wer zurückkehrt, muss diese einscannen und sich auf einer App registrieren. Anschließend folgen 14 Tage Selbst-Quarantäne in den eigenen vier Wände. Das deutet daraufhin, dass Chinas Wirtschaft Anfang März wieder mit voller Kapazität laufen könnte. Dann könnten alle Wanderarbeiter zurückgekehrt und die Selbst-Quarantäne abgeschlossen haben. Das setzt allerdings voraus, dass es zu keinem weiteren Ausbruch des Virus kommt.