Atmosfair

Die gemeinnützige Organisation Atmosfair (atmosfair.de) entstand 2003 in Berlin und arbeitet mit vielen Unternehmen zusammen. Aber auch Verbraucher können hier ihren CO₂-Ausstoß ausgleichen.

Projekte:

Zur Kompensation bietet die Organisation knapp zwei Dutzend Projekte an. Dazu zählen Biogasanlagen in Nepal und sparsame Öfen zum Kochen in Kamerun. In Indien ist Atmosfair an einem Solarthermiekraftwerk beteiligt.

Qualität und Transparenz:

Die meisten Projekte erfüllen den CDM Gold Standard, Kleinstprojekte den Gold Standard Microscale. Unabhängige Kontrolleure überprüfen sie. Jahresberichte schlüsseln Einnahmen und Ausgaben detailliert auf.

Kompensationspreis pro Tonne CO₂: ca. 23 Euro

Business-Flug nach New York (1) err. CO₂-Ausstoß in Tonnen: 5,48

Gesamtkosten für New York: 126 Euro

Economy-Flug auf die Kanaren (2) err. CO₂-Ausstoß in Tonnen: 1,25

Gesamtkosten für die Kanaren: 29,00 Euro

Kompensation steuerlich absetzbar? Ja