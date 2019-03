#5 Krauss-Maffei: Es war der bis dato teuerste Kauf eines deutschen Unternehmens durch chinesische Investoren und läutete das große Übernahmejahr 2016 ein. Im Januar verkaufte der kanadische Finanzinvestor Onex den Münchener Spezialmaschinenbauer Krauss-Maffei für 925 Millionen Euro an die staatliche chinesische National Chemical Corporation (ChemChina). Dabei handelte es sich wohlgemerkt nicht um den Panzerhersteller Krauss-Maffei Wegmann, sondern um den Kunstoffmaschinenspezialisten, der mit dem Rüstungskonzern lediglich gemeinsame Wurzeln teilt. 2016 gaben chinesische Unternehmen in Deutschland die Rekordsumme von rund 13 Milliarden Dollar aus, im Jahr zuvor waren es gerade einmal 900 Millionen Dollar gewesen. Das ergab eine Analyse der Beratungsgesellschaft Ginkgo Tree für die „Welt am Sonntag“. Demnach gingen über 50 Prozent der Investitionen in die traditionell starken deutschen Branchen der Industrieausrüster und Maschinenbauer.