CDU-Chef Friedrich Merz steht wegen seiner Äußerungen über die AfD in den eigenen Reihen in der Kritik

CDU in Aufruhr – warum Parteichef Merz jetzt auf der Kippe steht

von Veit Medick, Benedikt Becker, Andreas Hoidn-Borchers und Mascha Malburg Friedrich Merz findet keine Linie im Umgang mit der AfD. Der Mann, der die CDU einen sollte, wird auf einmal selbst zur Belastung. Wie soll das weitergehen?

Kürzlich im Adenauer-Haus: Friedrich Merz sitzt in seinem Chefzimmer in der CDU-Zentrale und freut sich darauf, ein paar Tage auszuspannen. Lesen, abschalten, ein bisschen Sport machen, das ist der Plan für den Sommer. Seine Schulter, die ihm nach einem Sturz im vergangenen Jahr lange zu schaffen machte, ist wieder halbwegs in Ordnung.

Merz, 67, lehnt sich in einen Sessel, streckt die Beine nach vorn, verschränkt die Arme hinter dem Kopf, so raumgreifend, als wolle er zeigen, dass motorisch wieder alles funktioniert. Er lacht. Der Sommer kann kommen. Endlich mal Pause von diesem ganzen Wahnsinn.

Abschalten? Pause? Denkste.