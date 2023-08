von Nils Kreimeier Carl-Erik Lagercrantz hat den Batteriehersteller Northvolt fast über Nacht zum 20-Mrd.-Dollar-Unternehmen gemacht. Doch sein Ehrgeiz geht noch viel weiter: Er will im Alleingang ein Prozent der weltweiten CO₂-Emissionen einsparen

Wer das Northvolt-Werk in Skellefteå erkunden möchte, tut gut daran, ein Auto dabeizuhaben. Dreimal so groß wie das Pentagon ist das Gelände, auf dem seit 2022 Batteriezellen für Elektrofahrzeuge produziert werden. In Nordschweden, rund 200 Kilometer südlich des Polarkreises, will Europas größtes Start-up beweisen, dass die Mobilitätswende nicht nur die Emissionen beim Fahren reduziert, sondern dass auch die Stromspeicher der E-Mobile selbst klimaneutral produziert werden können – mit Strom aus erneuerbaren Quellen: Keine 500 Meter vom Gelände entfernt fließt der Skellefte älv, an dessen Lauf mit Wasserkraftwerken schon lange emissionsfrei Energie erzeugt wird. Der perfekte Standort für Northvolt.