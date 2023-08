von Capital-Redaktion Heute ist Capital-Tag, die neue Ausgabe ist im Handel. Unser Titel-Thema: Die Energiewende braucht gewaltige Mengen an kostbaren Metallen – und schürt gefährlicheKonflikte

Titelthema: Jagd auf Rohstoffe

Kupfer, Lithium und seltene Erden sollen das Klima schützen. Denn sie alle stecken in der Technik, die zur Elektrifizierung der Wirtschaft gebraucht wird: in Solaranlagen, Elektroautos und Windparks. Die Vorkommen sind selten, die Nachfrage explodiert – Deutschland muss um seine Versorgung kämpfen und zugleich die eigenen Werte retten

Rohstoff-Bilder: Die Förderung von Rohstoffen ist ein schmutziges Geschäft – auch wenn sie sauberen Energien dienen

Rohstoff-Reportage: Im Dschungel von Ecuador liegt ein Kupferschatz. Doch was ist wichtiger: die Klimawende oder der Regenwald?

Rohstoff-Interview: Die Ifo-Energieexpertin Karen Pittel über Lieferketten, zu langes Zögern und Kämpfe gegen Windräder

Weitere Themen

Industriepolitik: Die Regierung fördert Prestigeprojekte großer Konzerne mit Milliarden – der Rest der Wirtschaft bekommt: nichts. Das kann nicht lange gut gehen

Wagnisfinanzierer: Der Schwede Carl-Erik Lagercrantz hat den Batteriehersteller Northvolt zum Milliardenunternehmen gemacht. Aber er hat noch viel ehrgeizigere Pläne

Abschied von China: Viele deutsche Städte pflegten Partnerschaften mit China. Doch immer mehr Kommunen koppeln sich nun vom Reich der Mitte ab

Check24: Die Vergleichsplattform Check24 verdient viel Geld – und steckt nun einiges davon in Lebensmittel-Start-ups

Filmriss in Babelsberg: Eben noch Hollywood, jetzt gähnende Leere: Die traditionsreichen Filmstudios schlittern in eine ernste Krise – was will der neue Eigner?

Trigema: Ein Patriarch sagt Adieu: Wolfgang Grupp ist einer der schillerndsten Mittelständler des Landes. Nun gibt er die Leitung seiner Textilfabrik ab

Buffetts Erben: Das Value-Investing feiert ein großes Comeback. Investorenlegende Warren Buffett betreibt es seit 60 Jahren. Und viele Fondsmanager eifern ihm nach

Inflation: Jim Leaviss, Chefstratege der Fondsgesellschaft M&G, über hartnäckige Teuerung, die Zukunft der Globalisierung und zaubernde Notenbanker

Zinsprodukte: Der Leitzins ist so hoch wie seit 20 Jahren nicht. Doch Banken zahlen kaum Zinsen auf Guthaben. Das treibt Anleger in riskante Alternativen

Kunstschloss: Wenn ein Hedgefondsmanager in Niedersachsen ein altes Schloss zum internationalen Museum macht, ist das bestimmt ein Segen. Oder etwa nicht?

Meine erste Million: Der Stuttgarter Jakob Johnson ist Footballstar. Warum er Aktien von E-Autos im Depot hat und selbst ein Altauto fährt