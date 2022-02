von Capital-Redaktion

Heute ist Capital-Tag, die neue Ausgabe ist im Handel. Unser Titel-Thema: Die Geldentwertung verändert das Spiel für Politik, Märkte und Unternehmen – wie Regierungen und Notenbanken in Zugzwang geraten

Titel-Thema: Der große Kampf gegen die Inflation

Die Preise steigen so schnell wie seit Jahrzehnten nicht. Das trifft Märkte, Unternehmen und Politiker. Die Berliner Ampel muss ihre Pläne überprüfen, in den USA prägt die Teuerung Joe Bidens Präsidentschaft und in Frankreich die Wahl. Aber was können Regierungen und Notenbanken tun? Und was lässt sich für Deutschland aus den USA und Frankreich lernen?

Unsere Themen

Metaversum: Techkonzerne pumpen Milliarden in den Aufbau der neuen virtuellen Welt. Was versprechen sie sich davon?

Lars Windhorst: Einer der schillerndsten Investoren der Republik – Wunderkind, Pleitier und Überlebenskünstler – möchte den Ruch des Unseriösen hinter sich lassen

Exklusiv Windhorst kritisiert Hertha-Clubführung Der Finanzinvestor beklagt „Machterhalt und Klüngelei“ bei dem Bundesligaverein. Sein Investment hält er aus heutiger Sicht für einen Fehler, will aber für den Erfolg kämpfen: „Ich lasse mir von niemandem 375 Mio. Euro verbrennen“

Geopolitik: Die Berater Katrin Suder und Jan Friedrich Kallmorgen plädieren für Krisenvorbereitung in Vorständen

Russlandsanktionen: Ein Ausschluss von Putins Reich aus dem Zahlungssystem Swift hätte harte Konsequenzen – für alle Beteiligten

Schiffsbau: Aufbruchstimmung war gestern. Die Pleite der MV Werften in Wismar trifft die Region und die Branche ins Mark

Sewings Bilanz: Wie der Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing seine Vorgaben geschmeidig der Realität angepasst hat

Innovative Unternehmen: Auf 28 Seiten zum Herausnehmen: Capital präsentiert die 470 innovativsten Unternehmen Deutschlands

Infineon: Der scheidende Vorstand Reinhard Ploss warnt davor, Asien und Amerika ganze digitale Branchen zu überlassen

Digitale Währung: Überstürzt führte El Salvador den Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel ein. Ist das Wahnsinn oder visionär?

Capital History: Folge 15 der Serie „Pionierinnen der Wirtschaft“: Bertha Benz und die erste Fernfahrt der Autogeschichte

Fonds-Kompass: Zum 20. Mal ermittelt Capital die besten Fondsgesellschaften – und die Performance im Börsenjahr 2021 beschert den Anbietern gute Noten

Negativzinsen: Hunderte Banken erheben Minuszinsen auf Guthaben. Sie begründen es mit Kosten – verdienen aber gut daran

Urteil Kontokündigung: Im Zweifel gegen den Kunden Die Bank darf ein Konto kündigen, wenn ein Kunde einer Gebührenerhöhung nicht zustimmt, urteilt das Landgericht Stuttgart. Dabei hatten der BGH und die Bafin den Bankkunden mehr Rechte zugesprochen

Masterclass: Rückblick auf das dritte Live-Event von Capital mit Anlageberatern und Abonnenten

Altersvorsorge: Aktienkäufe sollen künftig die Rente stabilisieren. Aber die Ampelparteien streiten über den richtigen Weg

Aktienmarkt: Goldman-Sachs-Strategin Sharon Bell erklärt, warum der europäische Markt zur US-Börse aufschließen wird

Magier der Märkte: Howard Marks machte ein Vermögen mit Schrottanleihen – und einer einfachen Regel: keine Macht den Gefühlen

Des Königs Kleider: Jahrhundertelang schneiderte das Traditionshaus Gieves & Hawkes für Großbritanniens Hochadel. Doch die Zukunft des Maßschneiders ist ungewiss

Sehnsuchtsorte: Luxusziele für den Sommerurlaub – und ein Gespräch mit dem Lodgebetreiber Joss Kent über Bill Gates’ Begegnung mit Gorillas