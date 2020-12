Alte Menschen müssen in der Pandemie besonders geschützt werden. Sie genießen deshalb bei der Verteilung des Corona-Impfstoffes höchste Priorität. Über 80-Jährige gehören zu der ersten Gruppe, die gegen Covid-19 immunisiert wird. Dies hat das Bundesgesundheitsministerium in einer Rechtsverordnung, basierend auf Impfempfehlungen der Ständigen Impfkommission beim Robert Koch-Institut, geregelt. Höchste Priorität genießen zudem Pflegekräfte.

Bundesländer mit meisten Über-80-Jährigen

Laut dem Statistischen Bundesamt lebten 2019 rund 5,7 Millionen Menschen ab 80 Jahren in Deutschland. Ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung variiert in den Bundesländern. Einige liegen deutlich unter dem bundesweiten Durchschnitt von 6,8 Prozent. In anderen gehört hingegen fast jeder neunte Einwohner zur Altersgruppe 80 Plus.

In diesen Bundesländern leben die meisten Menschen ab 80 Jahre.