von Timo Pache sowie von Nico Fried Bundesbankpräsident Joachim Nagel spricht im Interview mit Capital und Stern über den Energiepriesschock, den Ukrainekrieg, die Zinswende – und die Frage, ob die EZB zu spät auf die Inflation reagiert hat

Herr Nagel, wer kauft in Ihrer Familie ein?

JOACHIM NAGEL: Wir teilen uns das auf. Am Samstag jedenfalls kaufe ich ein, weil ich am Wochenende auch meistens koche.

Dann kennen Sie ja auch die Lebensmittelpreise

… Ja, durchaus.

Wann haben Sie gesagt: Meine Güte, das ist jetzt aber teuer?

Im Frühjahr bei den Eier- und Butterpreisen. Letzte Woche ist es mir zum Beispiel bei der Pasta besonders aufgefallen. Die 500-Gramm-Packung war früher bei 1,49 Euro. Und jetzt liegt sie deutlich drüber, bei zwei Euro und zum Teil sogar mehr.