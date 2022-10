von Vinícius Andrade, Abhishek Vishnoi und Chester Yung Die Finanzmärkte in Brasilien reagieren positiv auf die geordnete Präsidentschaftswahl und den Sieg von Lula da Silva. Experten sagen sogar eine Kursrallye voraus

Nachdem Luiz Inacio Lula da Silva die Präsidentschaftswahlen in einem scheinbar reibungslosen Verfahren gewonnen hat, dürften sich brasilianische Vermögenswerte besser entwickeln als erwartet. Die Befürchtung, dass ein umstrittenes Ergebnis zu Unruhen führen könnte, bewahrheitete sich zunächst nicht.

Ein börsengehandelter Fonds, der brasilianische Aktien abbildet, legte am Montag in Tokio bei geringem Volumen um 5,2 Prozent zu, nachdem Lula den Amtsinhaber Jair Bolsonaro besiegt hatte. Es ist ein historisches politisches Comeback für den Linken, der das Land von 2003 bis 2010 geführt hatte. Der Vorsprung des Siegers – weniger als 2 Prozentpunkte – war der knappste in den 40 Jahren seit der Rückkehr Brasiliens zur Demokratie.

„Wir könnten eine Erleichterungsrallye erleben, da die Finanzmärkte positiv auf Anzeichen politischer Stabilität und auf politische Maßnahmen und Reformen reagieren sollten, die Investitionen und Wachstum fördern würden“, sagte Stephen Innes, geschäftsführender Partner bei SPI Asset Management. Lula „wird parteiübergreifende Koalitionen mit mehreren zentristischen Parteien bilden müssen“, sagte er und fügte hinzu, dass die Anleger auch auf mehr Details zur Steuerpolitik achten werden.

Das knappe Rennen – und die Kommentare in Lulas Siegesrede über die Gefahren eines gespaltenen Landes – signalisierten, dass er einen moderaten Ansatz für die Regierung der größten Volkswirtschaft Lateinamerikas wählen könnte.

Vermögensverwalter wollten Bolsonaro

Während viele Vermögensverwalter den entschieden wirtschaftsfreundlichen Bolsonaro bevorzugt hätten, hoffen sie, dass Lula den Erfolg seiner ersten Amtszeit wiederholen kann, als die Währung und die Aktien aufgrund des robusten Wirtschaftswachstums, das durch die steigenden Preise für die Rohstoffexporte des Landes angetrieben wurde, in die Höhe schnellten.

Der rechtsradikale Amtsinhaber Bolsonaro hatte im Vorfeld der Abstimmung Zweifel an der Integrität der Wahl geäußert, sagte bisher jedoch nichts zu den am späten Sonntag verkündeten Ergebnissen. Der Next Funds Ibovespa Linked ETF verzeichnete am Montag seinen größten Tagesanstieg seit über drei Wochen, bevor er seine Gewinne bis 14:25 Uhr in Tokio auf 3,3 Prozent reduzierte.

Lulas Sieg dürfte Bildungsaktien ins Rampenlicht rücken, da er ein Regierungsprogramm unterstützt, das Studenten billige Kredite gewährt. Einzelhändler, die einkommensschwache Kunden beliefern, könnten sich ebenfalls aktiv um mehr Sozialhilfe bemühen, was die Verbraucherausgaben ankurbeln würde.

„Wir werden Glaubwürdigkeit, Sichtbarkeit und Stabilität zurückgewinnen, damit in- und ausländische Investoren wieder Vertrauen in Brasilien fassen“, sagte Lula am Sonntag vor einer jubelnden Menge. „Niemand ist daran interessiert, in einem geteilten Land zu leben, das sich in einem permanenten Kriegszustand befindet.“

Brasilianische Aktien haben Potenzial

Staatlich kontrollierte Unternehmen wie Banco do Brasil SA und Petroleo Brasileiro SA könnten einen unruhigen Tag erleben, da spekuliert wird, dass Lula die Privatisierungsbemühungen, die unter Bolsonaro an Fahrt gewonnen haben, stoppen wird. Insbesondere Petrobras könnte darunter leiden, so Frederico Sampaio, Chief Investment Officer für Aktien bei Franklin Templeton's Brazil Unit.

Aktien von Sabesp, dem vom Bundesstaat Sao Paulo kontrollierten Wasserversorger, könnten sich erholen, nachdem Brasiliens ehemaliger Infrastrukturminister Tarcisio de Freitas am Sonntag zum Gouverneur gewählt wurde. De Freitas, ein Verbündeter von Bolsonaro, hat zuvor seine Unterstützung für die Privatisierung des Unternehmens angedeutet. Bradesco BBI sagte, dass sich die Aktie mehr als verdoppeln könnte, sollte dies tatsächlich passieren.

Vermögensverwalter wie Franklin Templeton und Robeco waren relativ optimistisch was die Aussichten für brasilianische Aktien anbelangt, unabhängig davon, wer die Präsidentschaft gewonnen hat. Sie gingen davon aus, dass das Land besser positioniert sei als andere Länder. Da Russland für die meisten Vermögensverwalter als nicht mehr investierbar gilt, China mit einer wirtschaftlichen Verlangsamung zu kämpfen hat und Indien unter den hohen Ölpreisen leidet, bietet das südamerikanische Land verlockende Bewertungen und attraktive Zinssätze. Seine Märkte haben sich in diesem Jahr besser entwickelt als die der anderen Entwicklungsländer.

Die Angst vor einem unklaren Wahlvorgang hatte die Anleger in Atem gehalten. Viele Analysten nannten das Potenzial eines turbulenten Machtwechsels als eines der größten Risiken im Anschluss an die Wahl.

„Wenn Bolsonaro das Ergebnis akzeptiert, werden die brasilianischen Vermögenswerte unserer Meinung nach eine kurze Erleichterung erleben“, sagte Win Thin, Leiter der Währungsstrategie bei Brown Brothers Harriman & Co. in New York. „Der knappe Vorsprung von Lula deutet darauf hin, dass er aus der Mitte heraus regieren muss, was insgesamt positiv ist.“

Die Händler werden sich nun auf die Frage konzentrieren, wen Lula als seinen Wirtschaftszaren ernennen wird. Der gewählte Präsident hat gesagt, er sei sich bewusst, dass er ein „großartiges“ Wirtschaftsteam brauche, um das Vertrauen der Investoren zu sichern, obwohl er in seiner Siegesrede am Sonntag nicht viele Einzelheiten nannte.

Und die Gefahr einer radikalen Politik ist vielleicht ohnehin nicht so groß. Die Mitte-Rechts-Parteien haben bei den Kongresswahlen in diesem Jahr stark abgeschnitten, was nach Ansicht von Analysten eine Kontrolle über den neuen Präsidenten sein wird.

„Das Ergebnis ist stark genug, um einen relativ klaren Anspruch für Lula zu unterstützen, aber nicht groß genug, um ihn dazu zu bringen, eine mehr linksgerichtete Agenda durchzusetzen“, sagte Daniel Tenengauzer, der Leiter der Marktstrategie bei der Bank of New York Mellon. „Eine Lula-Regierung wird sich der mächtigen zentristischen Gesetzgeber bewusst sein müssen, die sich gegen radikale wirtschaftliche Veränderungen stellen würden“, sagte er.

In Zukunft werden die wichtigsten Faktoren für brasilianische Vermögenswerte die Zusammensetzung von Lulas Wirtschaftsteam und die Klarheit über seine wirtschaftlichen und steuerlichen Vorschläge sein, so Sarah Glendon, Senior Analystin bei Columbia Threadneedle Investments in New York. „Der Markt wird wissen wollen, welchen Lula wir tatsächlich für die nächsten vier Jahre als Präsident Brasiliens bekommen“, sagte sie.

