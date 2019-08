Klaus Hepp kennt die Kommentare aus seiner Heimat Deutschland nur zu gut. Sie nennen Brasiliens Präsidenten Jair Bolsonaro dort gern einen Rechtsextremisten und Rassisten, einen Militaristen und Frauenfeind, den „Trump der Tropen“. Dann sagt der Unternehmer seinen deutschen Bekannten: „Mal langsam. Man sollte Bolsonaro nicht auf einzelne Sprüche reduzieren. Er hat in den ersten Monaten seiner Präsidentschaft vieles angekurbelt. Und einiges richtig gemacht.“

Hepp kennt andererseits auch die Kommentare aus Brasiliens Wirtschaft. Sie nennen die Sichtweise in Europa einseitig und verblendet. In Deutschland werde Bolsonaro nur als Sprücheklopfer dargestellt und alles andere übersehen, vor allem die Fehler von Ex-Präsident Lula da Silva und seiner Arbeiterpartei PT, die das Land 14 Jahre lang regierte. Dann sagt Hepp seinen brasilianischen Kollegen: „Bolsonaro lässt tatsächlich brutale Sprüche ab. Seine Kommunikation ist unterirdisch. Er macht immer noch diesen Twitter-Blödsinn, das ist eines Präsidenten unwürdig. Er hat in den ersten Monaten auch einiges falsch gemacht.“

Klaus Hepp sieht sich irgendwo dazwischen. Zwischen Brasilien und Deutschland, zwischen Bolsonaros Kritikern und Verteidigern. Geht es nach den Verteidigern, dann versucht Bolsonaro gerade, das krisengeplagte Brasilien einer Generalüberholung zu unterziehen, die Wirtschaft durch Deregulierungen und Privatisierungen anzukurbeln. Geht es nach den Kritikern, dann handelt es sich um genau das neoliberale Modell, das in Südamerika ständig scheitert und wieder nur linke Populisten an die Macht spült.

Gerade steht Klaus Hepp zwischen Kupplungen und Bremsen in seiner Werkshalle in Itatiba im Bundesstaat São Paulo. Er ist Geschäftsführer von Vulkan do Brasil, Maschinenbau, 180 Angestellte, das Mutterunternehmen sitzt in Herne, Westfalen. Er hat die Firma so gerade eben durch die schwere Wirtschaftskrise der letzten vier Jahre gebracht. Er würde jetzt gern mal wieder optimistisch in die Zukunft blicken. Aber so einfach ist das nicht.

„Er passt nicht zu Brasilien“

Bei der Wahl im vergangenen Herbst hat sich Hepp wie die meisten Unternehmer hier keinen Sieg der Arbeiterpartei gewünscht. Aber auch keinen Ewiggestrigen wie Bolsonaro. „Er passt nicht zu Brasilien. Das Land hat einen Besseren verdient.“

Hepp ist 61, wirkt aber jünger, er trägt Jeans und Hemd, ist ständig unterwegs, auf vier Kontinenten. Im Eiltempo führt er durch die Fabrikhallen, vorbei an Produkten für den Bergbau, für Stahlwerke, die Schifffahrt – Bremsen, Kupplungen, Rücklaufsperren, Antriebstechnik, 2000 Produkte. „Im Bereich Schifffahrt sind wir Weltführer“, schwärmt er.

Hepp führt zum Schwarzen Brett, wo für alle sichtbar die ehrgeizigen Unternehmensziele festgehalten sind. Die versammelten Mitarbeiter grüßt er mit einem fröhlichen „Tudo bem?“ Alles gut? Das ist seine lockere, seine brasilianische Art. Als Motto hat er überall das Bild einer Schweizer Uhr aufgehängt. „Meine Vision. So sollen wir als Unternehmen funktionieren. Alles muss perfekt ineinandergreifen.“ Das ist seine fordernde, seine deutsche Art. Im Prinzip ist diese Mischung auch Hepps Vision für Brasilien: viel Sonne und Optimismus, dazu aber Feinarbeit, Perfektion und Verlässlichkeit.

Warum nun einer wie Bolsonaro an der Spitze der 210-Millionen-Nation steht? Hepp holt weit aus, um die Frage zu beantworten. „Als ich 2009 nach Brasilien kam, herrschte hier der große Hype“, fängt er an. „Unter dem Eindruck des Rohstoffbooms waren alle der festen Überzeugung: Jetzt gelingt Brasilien weltweit der ganz große Durchbruch.“