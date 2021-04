#1 Mercedes-Benz

Ganz knapp verpasste Mercedes Benz in 2020 den Einzug in die Top Ten der weltweit wertvollsten Marken. In 2021 rutscht die Marke noch weiter ab und landet auf Platz 13. Auch der Markenwert verzeichnet mit einem Minus von 9,2 Mrd. Euro einen deutlichen Knick im Vergleich zum Vorjahr. Mit 49,6 Mrd. Euro führt Mercedes Benz das Ranking deutscher Marken allerdings an – und verteidigt seinen Platz an der Spitze erneut.