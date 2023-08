von Ines Zöttl Der Boeing-Manager Ed Pierson schlägt Alarm: Die Entwicklung der neuen B-737 gehe viel zu schnell – auf Kosten der Sicherheit. Doch seine Warnungen werden in den Wind geschlagen. Nach zwei Abstürzen packt er aus

Es herrscht beinahe frühlingshaftes Wetter in Arizona, als die nagelneue Boeing 737 Max 8 im Februar dieses Jahres zum Jungfernflug in den leicht bewölkten Himmel abhebt. Erst am Abend zuvor ist die Maschine in Phoenix an die Fluggesellschaft Southwest ausgeliefert worden. Mit 164 Passagieren an Bord steuert sie nun das texanische Houston an. Zweieinhalb Stunden. Routine.