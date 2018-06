Erreicht eine neue „revolutionäre“ Technologie den Markt, dann wird deren Einführung meist von Skepsis und Zweifeln begleitet. Erst in der Retrospektive, oft sogar Jahrzehnte später, wird der volle Nutzen deutlich und frühere Zweifler nachträglich belächelt. Ältere Semester werden sich noch erinnern, wie das Internet in den späten 90er-Jahren des letzten Jahrhunderts die Unternehmen und Büros eroberte. Mir sagte damals ein Vorgesetzter in einer Bank, das Internet sei ja so etwas wie BTX (Bildschirmtext war der damalige erste Onlinedienst in Deutschland) und werde sich auch nicht durchsetzen. Er konnte sich damals auf Bill Gates berufen, den Gründer von Microsoft. Der hielt das Internet nur für einen Hype.

Skepsis bis hin zur Ablehnung löste einst ebenfalls die Elektrifizierung aus, als sie die Industrie erreichte. Die setzte bis dahin auf Dampf- und Wasserkraft. Nach der Schilderung der US-Ökonomen Andrew McAfee und Erik Brynjolfsson in ihrem neuen Buch „Machine, Platform, Crowd“ haben viele erfolgreiche alteingesessene Unternehmen den Übergang Ende des 19. Jahrhunderts von einer Energiequelle zur nächsten nicht überlebt.

McAfee und Brynjolfsson arbeiteten Fehler und Hindernisse heraus, die man immer wieder bei der Einführung grundsätzlich neuer Technologien sehe. Das könnte heute auch für die Blockchain-Technologie gelten, über deren Einsatz derzeit immer mehr Unternehmen nachdenken (siehe dazu auch ausführliches Special in der Juni-Ausgabe von Capital). Mit Hilfe der Blockchain-Technologie werden Verfügungsrechte über materielle, immaterielle Güter und Daten über kryptografischer Verfahren manipulationssicher, dezentral und digital dokumentiert. So lassen sich Rechte zwischen verschiedenen Parteien nachvollziehbar übertragen und verifizieren ohne Einschaltung eines vertrauenswürdigen Dritten, so zumindest die Theorie. Umgesetzt wird das mit technischen Protokollen in einer selbst von Fachleuten kaum noch zu überschaubaren Anzahl von Varianten.

Übernimmt die Blockchain-Technologie die Welt?

Über den Anwendungsfall Finanzierung mit Kryptoassets über einen ICO (= Initial Coin Offering, Ausgabe von Kryptowährung zur Finanzierung von Unternehmen, Projekten oder Dienstleistungen) habe ich zuletzt hier geschrieben. Theoretisch könnten diese auch Token oder Kryptocoin genannten Instrumente genauso ausgestaltet werden wie Aktien (was derzeit kaum ein Emittent macht). Ein wesentlicher Unterschied: Börsengehandelte Aktien werden an einer zentralen Stelle verwahrt. Solche vermittelnden Instanzen sind bei den Kryptoassets nicht mehr notwendig.

Abseits des abgekühlten Hypes um Kryptowährungen wie Bitcoin, Ether, Dash oder IOTA, dient die Basistechnologie manchen Auguren als Heilsbringer für die Zündung der nächsten „Revolution“. Das Fachmagazin Medium postete Ende Mai eine Übersicht mit 50 Anwendungsfällen, die zeigen sollen wie die Blockchain-Technologie „die Welt übernimmt“ (kleiner geht es halt nicht bei manchen Digitalapologeten).

Kamen die ersten Impulse für den praktischen Einsatz der Technologie eher aus der Finanzwirtschaft, arbeiten mittlerweile viele große und mittelständische Unternehmen außerhalb der Finanzsektors gemeinsam an Hunderten, vermutliche sogar Tausenden Anwendungsfällen für verschiedene Wirtschaftszweige. So kristallisieren sich etwa in der Energiewirtschaft immer mehr interessante Einsatzgebiete heraus, wie Studien zeigen (z.B. der Deutschen Energie Agentur oder des Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V.). So ermöglichen Start-ups den Benutzern über den Einsatz der Blockchain den Abschluss sogenannter „Smart Contracts“ (webbasierte Programme, die Vertragsinhalte in Computerskripten abbilden und diese automatisch ausführen) für den Handel von Strom zwischen privaten Personen und Unternehmen.

Ausschaltung einer zentralen Stelle

Ein von McAfee und Brynjolfsson im Nachhinein herausgearbeiteter Fehler bei der Einführung der industriellen Elektrizität war, dass viele Betriebe die neue Technologie anfänglich unter Erhalt alter Strukturen nutzen wollten. Beim Betrieb mit Dampf- oder Wasserkraft gab es in den Fabriken eine zentrale Stelle, aus der über ein anfälliges System an Kurbelwellen, Zahnrädern, Rollen und Gurten die Antriebsenergie hin zu den Maschinen verteilt wurde. In diesen zentralen Maschinenräumen ersetzten einige die Dampfmaschinen durch zentrale Stromaggregate, die dann über das gleiche System die Energie verteilten. Man konnte damals noch nicht sehen, dass beim Einsatz von Elektrizität auch mehrere kleine Energiequellen statt nur einer großen eingesetzt werden konnten. Erst später kamen immer mehr Produzenten auf die Idee, mehrere „Gruppenantriebe“ einzusetzen und schließlich auch einzelne Maschinen mit einem Elektromotor auszustatten. McAfee und Brynjolfsson schreiben, dass das Konzept des „Einzelantriebs“ bei seinem Aufkommen und auch noch erstaunlich lange Zeit danach auf tiefe Skepsis stieß. Gerade diese heute selbstverständliche Bauweise konnten sich damals viele noch nicht vorstellen.

Übertragen auf die heutige Energiewirtschaft und Blockchain könnte eine vergleichbare Anwendung die Abrechnung selbsterzeugten Stroms sein. Bisher wird privat erzeugter Strom (etwa über eine Solaranlage) über einen zentralen Versorger abgerechnet, an den der dezentrale Stromproduzent liefert und der dann über die Verbraucher abrechnet. Die Verwendung der Blockchain-Technologie macht hier dann Sinn, wenn die einzelnen Produzenten und Verbraucher untereinander den Strom direkt liefern und abrechnen können.

Bei der Blockchain-Technologie erkennt man zwar grundsätzlich, dass sich damit Abwicklungsstrukturen ändern können bzw. sollten, ob dies dann auch so konsequent umgesetzt wird, ist eine andere Frage. Durch die Ausschaltung einer zentralen Stelle „können viele Prozesse wie beispielsweise der Stromanbieterwechsel oder aber auch die Organisation von Systemdienstleistungen vereinfacht und möglicherweise kostengünstiger organisiert werden“, schreibt der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft. Das ermögliche etwa ein automatisiertes Abführen von Abgaben, Umlagen, Entgelten oder Vergütungen mittels Blockchain. Außerdem könnten aufwendige Dokumentationsprozesse reduziert werden.

Die Technologie befindet sich noch in einer sehr frühen Phase

Ob die Technologie tatsächlich geeignet ist, traditionelle Versorgungsunternehmen auszuschalten, wie das manche glauben, ist heute noch nicht ausgemacht. Es gibt viele Hindernisse, die einem Durchbruch in der Energiewirtschaft und in anderen Sektoren entgegenstehen, wie etwa regulatorische Hürden, Integrationsprobleme, Skalierungsbeschränkungen und die möglicherweise doch nicht so niedrigen Transaktionskosten. Aber die Haupthürde könnte die mangelnde Vorstellungskraft sein, nämlich Prozesse mit der Blockchain ganz neu zu denken. Eine 1:1 Übertragung der neuen Technologie auf bestehende Prozesse macht nämlich manchmal wenig Sinn.

So sollte man etwa beim Nachladen von Strom für Elektroautos nicht in der Tankstellendenke gefangen bleiben. Die RWE-Tochter Innogy hat zusammen mit Slock.it, einem bekannten deutschen Start-up aus Mittweida, mit Share & Charge ein System verprobt, mit dem private Ladestationenbesitzer und Fahrer von Elektroautos automatisch den „getankten“ Strom über blockchainbasierte Smart Contracts abrechnen können. An diesem Beispiel wird klar, dass für diese Form der Tankstellen weder Energieversorger, Tankstellen noch Banken benötigt werden. Gerade letztere Feststellung ist interessant, weil zur Abrechnung auch die oben erwähnten Kryptoassets verwendet werden können, die Banken bisher nicht anfassen wollen. Erstaunlich daneben, dass in vielen Arbeitsinitiativen und Konsortien der Energie-, Immobilien- und Transportwirtschaft kaum Banken auftauchen, um hier mit ihren Kunden an neuen Lösungen zu arbeiten.

Die große Skepsis begleitet auch die ersten Gehversuche der Blockchain-Technologie. Längst nicht überall, wo man heute Blockchain drauf schreiben möchte, passt sie hinein. Manchmal liegt dies aber daran, dass man zwar die neue Technologie anwenden möchte, ihren Einsatz dann aber auf alte Strukturen überträgt ohne die Prozesse zu denken. Ob die Blockchain-Technologie für ähnliche starke Umwälzungen sorgt, wie die Einführung der Elektrizität oder das Internet ist heute nicht gesichert. Allerdings hat die Elektrizität von ihrer Entdeckung bis zum Masseneinsatz in der zweiten industriellen Revolution fast 200 Jahre benötigt. Von daher sind wir bei der Blockchain noch sehr früh dran. Wir werden erst in der Rückschau wissen, ob auch hier die Skeptiker belächelt werden können.