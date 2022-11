Produktion in der Solinger Gießerei Bögra: Die Öfen laufen nur tageweise, viele Mitarbeiter sind in Kurzarbeit

von Rolf-Herbert Peters Die Strom- und Gaspreise sollen sinken. Doch für viele Betriebe ist auch der gedeckelte Preis zu hoch, sie planen die Verlagerung ins Ausland. Was wird dann aus der deutschen Wirtschaft?

Fifty-fifty. So stehen die Chancen, dass die alte Gießerei Bögra Ende 2023 noch in Deutschland produziert. Das sagt Tobias Linser, Geschäftsführer des Solinger Unternehmens, und schaut dabei so verschreckt, als höre er die Hiobsbotschaft selbst zum ersten Mal. Er wird mitentscheiden müssen, ob die Firma Bögra demnächst, fast 110 Jahre nach der Gründung, ihre begehrten Hightech-Gleitlager und Fertigteile für die Automobilindustrie in Tschechien herstellt. Der Mittelständler aus dem Bergischen Land kann sich Deutschland kaum noch leisten.