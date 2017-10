Nicht dazu gehört Frankfurt am Main: Die Bankenmetropole landet auf Platz elf von 60 untersuchten Städten. Sie war die einzige deutsche Vertreterin in der Studie, die der Economist alle zwei Jahre veröffentlicht. Gemessen wird Sicherheit nicht nur an der Kriminalität – also der persönlichen Sicherheit – sondern auch in den Kategorien digitale Sicherheit, Gesundheitssicherheit und Infrastruktur.

/ 10 Vorheriges Bild – Nächstes Bild #10 Zürich: Etwas mehr als 390.000 Einwohner zählt die Schweizer Stadt. Punkten kann Zürich in der Kategorie Sicherheit für die Gesundheit: Platz 4. Gemeinfrei / 10 Vorheriges Bild – Nächstes Bild #9 Hongkong: Die chinesische Sonderverwaltungszone hat bei der digitalen Sicherheit besonders gut abgeschnitten (Platz 5). Gemeinfrei / 10 Vorheriges Bild – Nächstes Bild #8 Stockholm: Schwedens Hauptstadt hat sich in der Kategorie Infrastruktur-Sicherheit gleich um 17 Plätze auf Rang 4 verbessert. / 10 Vorheriges Bild – Nächstes Bild #7 Sydney: Australiens größte Stadt schneidet in allen Kategorien gleichmäßig gut ab. Das beste Ergebnis erzielt Sydney in der Rubrik Sicherheit für die Gesundheit mit Platz 6. Gemeinfrei / 10 Vorheriges Bild – Nächstes Bild #6 Amsterdam: Die niederländische Großstadt punktet mit der digitalen Sicherheit (Platz 4) und mit einer sicheren Infrastruktur (Platz 6). Gemeinfrei / 10 Vorheriges Bild – Nächstes Bild #5 Melbourne: Auch die zweitgrößte australische Metropole schafft es in die Top Ten. Melbourne schneidet in allen Kategorien gleichmäßig gut ab und hat vor allem bei der digitalen Sicherheit einen Sprung nach vorne gemacht. Gemeinfrei / 10 Vorheriges Bild – Nächstes Bild #4 Toronto: Die kanadische Großstadt vertritt Nordamerika unter den Top 10. Am besten schneidet Toronto in der Kategorie persönliche Sicherheit ab (Platz 5). Gemeinfrei / 10 Vorheriges Bild – Nächstes Bild #3 Osaka: Die japanische Metropole ist in der Rubrik Gesundheit nicht zu schlagen. Auch bei der persönlichen Sicherheit landet Osaka auf dem Treppchen (Rang 3). Gemeinfrei / 10 Vorheriges Bild – Nächstes Bild #2 Singapur: Der Stadtstaat liegt in den Kategorien persönliche Sicherheit und Infrastruktursicherheit auf Rang 1. Einziger Schwachpunkt: Gesundheit (Platz 13). Gemeinfrei / 10 Vorheriges Bild – Nächstes Bild #1 Tokio: Die japanische Hauptstadt führt die Rangliste das dritte Jahr in Folge an. Großer Pluspunkt ist die digitale Sicherheit (Platz 1), einzige Schwäche die Infrastruktur (Platz 12). Gemeinfrei

US-Städte sucht man vergeblich unter den ersten Zehn. Am besten schnitt San Francisco ab auf Rang 15. Es sind vor allem Probleme mit der Sicherheit der Infrastruktur, die eine bessere Platzierung verhindern. Dallas wird in dieser Kategorie nur auf Platz 34 geführt.

Ganz hinten auf der Rangliste steht die pakistanische Stadt Karatschi. Die mit 13 Millionen Einwohnern größte Stadt des Landes schneidet in allen Kategorien schlecht ab. Das Hauptproblem aber ist nach Ansicht der Autoren der Studie die persönliche Sicherheit. Hier liegt Karatschi nur auf Rang 60, weil die Stadt immer wieder Ziel von Terroranschlägen sei.