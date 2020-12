Finanzministerium

Janet Yellens erste Bewährungsprobe als Finanzministerin dürfte sein, mit dem Kongress ein Konjunkturprogramm zur Erholung der krisengeschüttelten Wirtschaft auszuhandeln. Was ihren künftigen Kurs angeht, gilt sie als Verfechterin einer aktiven Fiskalpolitik und einer weichen Geldpolitik. In Steuerfragen dürfte sie auch für europäische Anliegen ein offenes Ohr haben, etwa in der Klimapolitik oder gegenüber den beherrschenden US-Tech-Konzernen. Von republikanischer Seite wurde sie für ihren Intellekt, ihre Voraussicht und ihre Unabhängigkeit in der Finanzkrise 2009 gewürdigt. In ihrem ersten Tweet schrieb sie: „Für die Erholung müssen wir den amerikanischen Traum wiederbeleben – eine Gesellschaft, wo jeder sein Potenzial verwirklichen und noch verwegenere Träume für die Kinder haben kann.“