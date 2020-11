Joe Biden hält Kurs. Was er im Wahlkampf versprach, setzt er nun auf die Schiene. Er wolle Amerika einen und auf die Weltbühne zurückkehren, sagte er in seinem ersten Interview nach der Wahl. Sein Team spiegele wider, dass Amerika zurück sei und bereit, die Welt anzuführen. Es verkörpere seine Grundüberzeugung, wonach die Vereinigten Staaten dann am stärksten seien, wenn sie mit ihren Verbündeten zusammenarbeite. „Lasst uns damit anfangen“, sagte Biden bei der Vorstellung der ersten Auswahl.

Dass es Biden nicht nur darum geht, zerbrochene Beziehungen zu kitten, sondern auch darum, Politik neu zu denken, zeigt die Ernennung eines ersten Klimabeauftragten, der am Kabinettstisch sitzt. Der ehemalige Außenminister John Kerry verkörpert damit als erster den auch moralisch angemeldeten Führungsanspruch. Biden will am ersten Tag seiner Amtszeit die USA zurück ins Pariser Klimaabkommen führen.

Viele Kommentatoren fühlen sich an die Zeit Barack Obamas erinnert. Ob Sicherheitsberater oder Chefspion – die Botschaft Bidens lautet, wir setzen solide, etablierte und kompetente Staatsdiener ein, auf die wir stolz sind. Damit knüpft er an die Ära seines Ex-Chefs an, widerspricht aber zugleich: „Das wird keine dritte Obama-Amtszeit.“ Die heutige Welt sei eine völlig andere.

Frische Gesichter hat Biden noch nicht in den Kreis seiner Auserwählten geholt, obwohl er versichert, das Team soll die amerikanische Gesellschaft abbilden – und die gesamte demokratische Partei. Dazu würden dann auch prominente Vertreter des linken Flügels gehören, wie Bernie Sanders oder Elizabeth Warren. Die bisherigen Besetzungen zählen zur politischen Mitte: So der erste Latino im Heimatschutzministerium oder die erste Frau an der Spitze der Geheimdienste.

Dies sind die ersten besetzten Schlüsselposten der Regierung Biden. Dem Kabinett gehören neben der Vizepräsidentin 15 Minister an sowie weitere Führungspersonen, wie der Stabschef und die Leiter wichtiger Bundesbehörden.