von Yannik Schüller Die USA steuern auf ein Schuldenchaos zu. Um das Land finanziell über Wasser zu halten, müssen Präsident Joe Biden und der Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, etwas vollbringen, was ihre Parteien verlernt haben: einen Kompromiss zu finden

Schulden-Showdown in Washington. In der linken Ecke Titelverteidiger Joe Biden. In der rechten Ecke sein Herausforderer Kevin McCarthy. 80-jähriger Routinier gegen 58-jährigen Profi-Opportunisten. Biden ist nach mehreren Niederlagen in Folge auf den Sieg angewiesen. Doch auch McCarthy, dürfte nach einem Erfolg lechzen – schließlich war seine Ernennung zur Nummer Drei alles andere als ein K.o.-Sieg.