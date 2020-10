Franz Stadler ist Autor des Buches „Medikamenten-Monopoly“. Stadler kennt sich auf dem Gebiet aus: Er ist Apotheker, promovierter Pharmazeut und betrieb jahrelang ein Zytostatikalabor in der Nähe von München.



Deutschland ist bislang gut durch die Corona-Pandemie gekommen. Trotzdem lautet Ihre Prognose: „Künftig wird nicht mehr jeder Kranke jederzeit die besten Arzneimittel bekommen.“ Warum?

Wir sind bisher noch gut durch die Pandemie gekommen, weil unter anderem unser Gesundheitssystem noch nicht komplett durchökonomisiert ist. Es gibt aber zwei gegensätzliche Tendenzen, die aktuell an der Stabilität sägen: Die eine ist der finanzielle Druck auf das Solidarsystem, der dafür sorgt, dass die Medikamenten-Versorgung immer stärker zentralisiert wird. Die zweite ist, das Bestreben vieler Beteiligter, möglichst viel Gewinn aus dem System zu ziehen. Beispielsweise werden patentgeschützte Medikamente immer teurer, die Gesamtausgaben für Arzneimittel steigen weiter und das obwohl bei Nachahmerpräparaten im sogenannten generischen Markt Milliardenbeträge eingespart werden. Das kann irgendwann dazu führen, dass Krankenkassen nicht mehr in der Lage sind, die Kosten für bestimmte innovative Medikamente zu übernehmen. Damit nähern wir uns dann dem amerikanischen System an. Wir hätten also die besten Versorgungsmöglichkeiten – aber nur für die, die es sich leisten können.

In Ihrem Buch nennen Sie diese und weitere Entwicklungen im Gesundheitssystem „Medikamenten-Monopoly“. Was muss man sich darunter vorstellen?

Medikamenten-Monopoly ist der sorglose, fast spielerische, von Geldgier getriebene Umgang mit unserer Arzneimittelversorgung. Jeder sieht nur die Kosten und den Nutzen auf seiner Seite. Das ist aus der Sicht der einzelnen Beteiligten verständlich. Aber so gerät das große Ganze, nämlich das Gesundheitssystem, aus dem Blick. Und genau das gefährdet unsere Arzneimittelversorgung.

Welche Rolle spielt dabei die Medikamentenproduktion?

Bei der Wirkstoffproduktion im generischen Markt haben wir mittlerweile eine weltweite Konzentration auf wenige Produzenten – das macht die Versorgung zentraler und effizienter, aber auch fragiler. Etwa 80 Prozent der Wirkstoffe kommen aktuell aus dem asiatischen Raum, allen voran aus Indien und China. Wenn es dann Störungen in der Produktion gibt, sorgt das für weltweite Lieferengpässe. Das ist allerdings kein neues Phänomen. Auch vor der Corona-Pandemie gab es schon Lieferengpässe.

Warum?

Das hängt unter anderem mit den Rabattverträgen zusammen, die Krankenkassen und Wirkstoffhersteller bei Nachahmerpräparaten abschließen. Im Prinzip funktionieren diese Rabattverträge wie Ausschreibungen, den Zuschlag bekommt also nur der billigste Anbieter. Dadurch kann natürlich eingespart werden. Für die Wirkstoffhersteller gilt aber, dass sie bevorzugt an den Abnehmer verkaufen, der ihnen den höchsten Preis bietet – und das ist dann eben nicht Deutschland. Das verstärkt wiederum Lieferengpässe, die ohnehin schon da sind.

Was heißt die Auslagerung denn für die Qualität dieser Präparate?

Die Qualität ist schwerer zu kontrollieren. Aktuell reichen beispielsweise die Wirkstoffhersteller bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) ein sogenanntes Cep-Zertifikat ein, das die Schritte der Produktion und mögliche Verunreinigungen aufführt. Bei Kontrollen werden nur die angegebenen Verunreinigungen geprüft. Der Valsartan-Skandal von 2018 zeigt aber, dass es auch zu Verunreinigungen kommen kann, die nicht in diesen Zertifikaten aufgeführt werden – im Fall von Valsartan mit dem krebserregenden N-Nitrosodimethylamin. Danach mussten viele Medikamente mit Valsartan vom Markt genommen werden – und das hat zu mehr als hundert Lieferengpässen weltweit geführt. Will man das vermeiden, braucht es aus meiner Sicht eine private Stiftung für Arzneimittelsicherheit, die Medikamente unabhängig und gründlich auf jegliche Verunreinigungen untersucht.