Er krakelt zunächst ein paar Begriffe ans Whiteboard. „Deutsche Bank“, „Sparkassen“, „Paypal“, „Kreditkarte“ und so weiter. „Das sind die Financial Sources“, sagt Bajorat, also die finanziellen Quellen. Als Nächstes tupft er ganz viele Punkte auf die Tafel, „das sind die Drittanbieter, also unsere Kunden“. Schließlich beginnt Bajorat, die Quellen und die Drittanbieter durch Striche miteinander zu verbinden, sodass ein ziemlich dichtes Netz entsteht. Und mitten hinein in dieses Netz malt er in dicken Letten nun den Namen seiner eigenen Firma: Figo.

Figo ist also die Spinne im Netz? „Ja“, sagt André Bajorat. Es mag vielleicht ein bisschen aufschneiderisch klingen. Aber was soll er machen? Figo ist nun mal der Herr über die API. Und auf die kommt es ja neuerdings an. Heißt es jedenfalls immer und überall.

Das Kürzel API steht für „Application Programming Interface“, zu Deutsch: Programmierschnittstelle. Mit diesem Begriff konnten in der Bankenbranche bis vor zwei, drei Jahren höchstens die IT-Menschen was anfangen. Inzwischen allerdings sind die Fachzeitschriften, die einschlägigen Blogs und selbst die Finanzteile in den Tageszeitungen voll von der API. Es wirkt manchmal so, als würden nicht das Zinsniveau, sondern die Schnittstellen über die künftigen Erträge der deutschen Banken bestimmen. Und die Sache ist: Vielleicht stimmt das sogar.

Dazu muss man wissen, dass das Retail-Geschäft der Banken jahrzehntelang nach einer einfachen Gleichung funktionierte: Der Bank, die das Girokonto hatte, gehörte auch der Kunde. Den größten Teil ihrer Marge erwirtschafteten die Banken damit, dass sie die Einlagen der Kunden zu höheren Zinsen weiterverliehen. Daneben gab es für die Institute jedoch noch weitere Möglichkeiten, mit den Kontoinhabern relativ mühelos Geld zu verdienen. Etwa durch Gebühren für die EC- oder Kreditkarte. Orderte der Kunde darüber hinaus regelmäßig Wertpapiere, bekam er ein Depot. Und benötigte er einen Immobilienkredit, konnte man als Bank oder Sparkasse eigentlich nichts mehr falsch machen.