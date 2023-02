von Lutz Meier Der Selfmade-Milliardär Pham Nhat Vuong will mit E-Autos aus Vietnam den Weltmarkt erobern. Es könnte die Vollendung eines Märchens werden – doch mit dem Aufstieg häufen sich die Probleme

Es ist nicht bloß ein Auto, bei Weitem nicht. Denn da erklingt eine Hymne, die verheißt, dass es Glanz und Siege des Landes verbreite. Da sprüht Pyrotechnik, tönen alte Trommeln, da wird jedes Fahrzeug per Fahnenschlag verabschiedet, mit Revolutionsrot und Kommunistenstern.

Als Vietnams Selfmade-Milliardär Pham Nhat Vuong Ende November die ersten 999 Autos seiner Marke Vinfast in die USA verschiffen ließ, glich das einem Defilee: Die Fahrzeuge rollten an Pulten mit Managern und Funktionären der Partei- und Staatsführung vorbei, bevor sie die Rampe erklommen. „Diese Autos werden Vietnams hohe Ziele und seinen Stolz in die Welt bringen“, rief Premierminister Pham Minh Chinh Gästen zu. Zu sehen ist das alles immer noch in Filmberichten.