7 Spanien

Im Jahr 2000 kamen fünf der weltweit zehn größten Autohersteller aus Europa. 2022 war der Kontinent nur noch mit drei Nationen in der Spitzengruppe vertreten. Spanien konnte sich den Angaben zufolge mit 1,79 Millionen Pkw knapp vor den USA den siebten Platz sichern. Die Gesamtbilanz belief sich demnach auf 2,2 Millionen Fahrzeuge (plus 6,0 Prozent). Damit lag Spanien in etwa auf dem Niveau aus dem Jahr 2000 (2,4 Millionen Pkw, Platz sechs).

Mehr