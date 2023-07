8 Schweiz

Teure Importe und nachlassendes Interesse an Exportgütern: Der deutsche Exportüberschuss war 2022 so niedrig wie seit dem Jahr 2000 nicht mehr. Der Außenhandelssaldo hat sich unter anderem aufgrund der stark gestiegenen Preise für Öl und Gas gegenüber 2021 mehr als halbiert. Das berichtete das Statistische Bundesamt (Destatis) im Juni 2023 auf Basis vorläufiger Zahlen. Platz acht der weiterhin wichtigsten Handelspartner Deutschlands ging den Angaben zufolge an die Schweiz. Die Außenhandelsbilanz belief sich demnach auf knapp 126,0 Mrd. Euro. Die Schweiz lag damit im Ranking vor Belgien, Tschechien und dem Vereinigten Königreich. Beim Außenhandelssaldo kam sie auf den vierten Platz (15,3 Mrd. Euro).

