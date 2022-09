Der Rückgang erneuerbarer Energien 2021 lag in erster Linie am Einbruch bei der Windkraft. Der belief sich auf minus 13,3 Prozent. Am Ende trug die Energie aus Windrädern nur 21,5 Prozent zur eingespeisten Strommenge bei. „Im Jahr 2020 war die Windkraft mit einem Anteil von 25,2 Prozent erstmals der wichtigste Energieträger in der Stromerzeugung gewesen“, erinnerte die Statistikbehörde. Grund für den Rückgang sei in erster Linie der fehlende Wind im Frühjahr 2021 gewesen.