#1 Türkei

„Wie bereits in den Vorjahren wurden auch 2020 insgesamt am häufigsten Türkinnen und Türken eingebürgert“, teilte das Statistische Bundesamt mit. „Allerdings war bei Einbürgerungen türkischer Staatsangehöriger ein deutlicher Rückgang gegenüber 2019 zu verzeichnen und zwar um mehr als ein Viertel (minus 28 Prozent).“ Trotzdem wurden fast noch doppelt so viele Türkinnen (5530) und Türken (6100) eingebürgert als Syrer. Sie waren durchschnittlich 28,5 Jahre alt und lebten im Schnitt seit 22,4 Jahren in Deutschland. Am anderen Ende der Rangliste fanden sich lediglich 95 eingebürgerte Dänen oder 30 Luxemburger (gemessen an der geringen Einwohnerzahl aber doch ein vergleichsweise hoher Wert). Schlusslicht der Nationenwertung waren 2020 Malta mit zehn und die Britischen Überseegebiete mit fünf neuen Deutschen.