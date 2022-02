Die Niederlande waren laut BP zuletzt der drittgrößte Lieferant von Flüssiggas nach Deutschland. Demnach flossen 2020 rund 13,0 Milliarden Kubikmeter in die Bundesrepublik. Die Niederlande selbst führten im selben Zeitraum insgesamt nur 38,4 Milliarden Kubikmeter Flüssiggas ein, etwas mehr als ein Drittel des Bedarfs in Deutschland. Das Bild zeigt eine Gasfabrik in Amsterdam.