Batteriefertigung in arktischer Kälte: die Northvolt-Fabrik in Skellefteå

von Richard Milne Der Batteriemarkt ist heftig umkämpft. Im hohen Norden sitzt die Firma, die Europas Hoffnungen trägt: Northvolt. Das Start-up hat in Schweden eine Batterieproduktion aufgebaut – und schielt mit einem Auge über den Atlantik





Tief in einem dichten, subarktischen Kiefernwald in Nordschweden verschmilzt ein flaches graues Gebäude mit dem umliegenden Schnee und dem verhangenen Horizont. Dies ist der unwahrscheinliche Ort, an dem eines der wichtigsten Industrieprojekte in Europa entsteht: die erste eigene Batteriezellenfabrik.

Die erste Bauphase dieser Mega-Factory, die vom schwedischen Start-up-Unternehmen Northvolt errichtet wird, hat die Größe von 70 Fußballfeldern. Sie ist darauf ausgelegt, den Konkurrenten in Asien und den USA in einem für die Energiewende entscheidenden Sektor Paroli zu bieten.