Zwar kündigte US-Präsident Donald Trump beim G7-Gipfel im französischen Biarritz an, dass es „sehr bald“ zu neuen Verhandlungen mit China kommen werde. Seit dem 1. September stehen alle Zeichen im Handelsstreit aber erstmal wieder auf Eskalation. Dann nämlich erhöhte die US-Regierung für einen Teil der chinesischen Produkte die Importzölle von zehn auf 15 Prozent. Schätzungen zufolge umfassen die neuen Zölle ein Gesamtvolumen von 112 Mrd. US-Dollar. Im Dezember sollen weitere Zölle im Wert von 160 Mrd. US-Dollar folgen.

Auch Peking hat am Sonntag an der Zoll-Schraube gedreht. Schon am 23. August hatte das chinesische Handelsministerium Zusatzzölle von fünf bis zehn Prozent auf US-Waren im Wert von 75 Mrd. Dollar angekündigt. Wie in den USA auch, sollen die Zölle in zwei Schritten am 1. September und am 15. Dezember angehoben werden.

Seit Sonntag gelten deshalb unter anderem zehn Prozent Zusatzzölle auf Importe von Fleisch, Gemüse, Obst, Kleidung und Lederwaren. Für Sojabohnen, Milchprodukte, Pilze und Chemikalien aus den USA sind die Zölle ebenfalls um fünf Prozent angestiegen.

Handelsstreit seit einem Jahr

Seit mittlerweile einem Jahr überziehen sich China und die USA immer wieder gegenseitig mit neuen Zusatzzöllen. Besonders auffällig: China verhängt die eigenen Vergeltungszölle häufig am selben Tag wie die USA, das Gesamtvolumen der betroffenen Waren ist dagegen deutlich geringer. Grund für die Diskrepanz: Die USA importieren Waren mit einem Gesamtwert von rund 540 Mrd. Dollar in 2018 mehr als das Vierfache der chinesischen Importe an US-Produkten – rund 120 Mrd. Dollar.

Die US-Strafzölle belaufen sich daher insgesamt mittlerweile auf etwa 362 Mrd. US-Dollar (zuletzt 250 Mrd. US-Dollar). China hat dagegen bisher insgesamt Zusatzzölle im Wert von 185 Mrd. US-Dollar auf US-Waren verhängt. Dazu gehören auch diese Produkte:

Für diese US-Waren galten Chinas Zusatzzölle schon vorher