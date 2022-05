Gleiche Lebensverhältnisse

Beim Zensus 2022 wird nicht einfach nur die exakte Zahl der in Deutschland lebenden Menschen ermittelt, samt ihres Geschlechts, Alters und der Staatsangehörigkeit. Es geht auch um die Frage, wie die Bundesbürger wohnen und arbeiten. Diese Daten würden Politiker zeigen, in welchen Regionen Maßnahmen nötig seien, um möglichst gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Teilen Deutschlands zu schaffen, heißt es beim Statistischen Bundesamt (Destatis). Unter anderem diese Fragen sollten geklärt werden: Gibt es in Deutschland genügend Wohnungen? Brauchen wir mehr Schulen, Studienplätze oder Altenheime? Wo müssen mehr Angebote für Alleinerziehende oder zur Integration geschaffen werden?

