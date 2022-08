In China werden seit Wochen immer neue Rekordtemperaturen gemessen. Auch ein Wegfall der Ernte droht – weshalb die Regierung in Peking auf künstlichen Regen setzt

von Jörn Petring und Gregor Koppenburg China ist unangefochtener Weltmeister im künstlichen Regenmachen. Die Kapazitäten werden immer weiter ausgebaut, um zumindest die schlimmsten Folgen des Klimawandels mildern zu können. Nachbarländer fürchten, dass ihnen dringend benötigtes Wasser genommen wird

Die Dürre in großen Teilen Chinas hat apokalyptische Bilder produziert. Die Staatsmedien fanden in den vergangenen Tagen dennoch einen Weg, dem Thema einen positiven Dreh zu verpassen. Immer wieder berichteten sie über die Hightech-Drohnen vom Typ Wing Loong-2H UAV. Bei der chinesischen Eigenentwicklung handelt es sich eigentlich um ein Militärgerät. China hat jedoch einige der unbemannten Flugzeuge umgerüstet, um sie gezielt im Kampf gegen die Dürre einsetzen zu können.

Dieser Artikel liegt Capital.de im Zuge einer Kooperation mit dem China.Table Professional Briefing vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn China.Table am 30. August 2022.

Wie das chinesische Nachrichtenportal „Global Times“ berichtet, hob eine der Wing-Loong-Drohnen am vergangenen Donnerstag in der besonders betroffenen Provinz Sichuan ab, um „Wetteränderungen“ vorzunehmen. Während ihres vierstündigen Fluges gab die Drohne demnach 20 Salven mit Silberiodid in die Wolken ab, um so künstlichen Regen zu erzeugen.

Silberiodid trägt mikroskopisch kleine Kondensationskeime in die Wolke, an denen sich Wasser-Moleküle festsetzen und schließlich Tröpfchen bilden. Sind sie groß genug, fallen sie in Form von Regengüssen auf die Erde. Nach Angaben von Staatsmedien gab es seit Anfang August mehr als 90 Flüge in zehn Provinzen, um Wolken mit Silberiodid zu beschießen.

Drei Krisen auf einmal China im Bann der Krisen Lockdowns, Immobilienpleiten und der Ukraine-Krieg treffen China zur gleichen Zeit. Wird das auch zu einer Gefahr für die deutsche Wirtschaft?

Bei den meisten Operationen waren jedoch keine Drohnen, sondern herkömmliche Flugzeuge im Einsatz. Auch schossen die Spezialisten Tausende Raketen vom Boden ab. Dafür kommen in der Regel umgerüstete Pick-up-Trucks mit Raketenwerfern auf der Ladefläche zum Einsatz. Unter anderem in der ebenfalls schwer von Trockenheit getroffenen Metropole Chongqing soll die Technik dabei geholfen haben, „leichte Regenschauer“ zu erzeugen.

Folgen des Klimawandels werden nur begrenzt gelindert

China ist inzwischen so etwas wie der unangefochtene Weltmeister im Regenmachen. Doch die Menge künstlich provozierten Niederschlags soll sich drastisch erhöhen. Bis 2035 sollen 5,5 Millionen Quadratkilometer Land künstlich berieselt werden können. Das entspräche mehr als der Hälfte der Landfläche der Volksrepublik. Das Projekt werde dazu beitragen, „Katastrophen wie Dürren und Hagel“ zu lindern und auch beim Löschen von Waldbränden helfen.

Ein Wundermittel gegen anhaltende Dürren und Verwüstung ist der künstliche Regen jedoch nicht. Die Konsequenzen des Klimawandels, die China in diesem Sommer mit einer beispiellosen Hitzewelle drastisch vor Augen geführt bekommt, können auch die Silberiodid-Salven allenfalls lindern. Übliche Niederschläge einer Region steigen trotz der chemischen Reaktion höchstens um 20 Prozent. Und Regionen, denen laut der Klimamodelle dauerhafte Dürre prognostiziert wird, ist auch mit Drohnen und Raketen nicht mehr zu helfen.

China Warum uns eine Abgrenzung von China ärmer machen würde Sich wirtschaftlich von China zu distanzieren, wird eine gewaltige Herausforderung. Der Ökonom Klaus-Jürgen Gern prognostiziert, dass unser aller Wohlstand betroffen sein wird und empfiehlt besonders anfällige Stellen zu identifizieren und gezielte Vorbereitungen zu treffen

Andere asiatische Länder blicken derweil zunehmend besorgt auf die künstliche Veränderung der Niederschlagszyklen. Benachbarte Staaten fürchten, dass ihnen dringend benötigte Regenfälle vorenthalten werden könnten. Schließlich regnen sich Wolken schon über chinesischem Staatsgebiet ab, statt auf natürliche Weise in anderen Regionen des Kontinents.

Technische Mittel zur Verteilung stetig erweitert

China weist solche Vorwürfe zurück, ohne jedoch Belege vorzulegen, die für Beruhigung sorgen würden. Zugleich gestehen chinesische Wissenschaftler jedoch ein, dass die Technik klare Grenzen hat. Vor einem sicheren Einsatz mit den Regen-Raketen müssen viele Bedingungen erfüllt sein, warnt Forscher Wei Ke vom Institut für Atmosphärenphysik der Chinesischen Akademie der Wissenschaften gegenüber der „Global Times“. Bei zu viel Wind sei ein Einsatz nicht möglich. Auch könne natürlich kein Niederschlag erzeugt werden, wenn am Himmel keine Wolken zu sehen sind.

Das Wetter wird schon lange manipuliert in China. Schon während der Olympischen Sommerspiele 2008 in Peking ließ die Regierung Wolken, die sich der Hauptstadt näherten, mit der gleichen Technologie frühzeitig abregnen. Obwohl Regen angesagt war, blieb der Himmel über Peking während der Spiele strahlend blau. Der Ansatz zeigt, dass es nicht nur darum geht, gegen Trockenheit vorzugehen. In der nordwestchinesischen Provinz Xinjiang lassen die Behörden Wolken bereits seit vielen Jahren abregnen, um Hagelschäden und zu intensive Regengüsse zu verhindern.

Erhalten Sie 30 Tage kostenlos Zugang zu weiteren exklusiven Informationen des Table Professional Briefing - das Entscheidende für die Entscheidenden in Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Verwaltung und NGOs.

Über die Jahre hinweg hat China die technischen Mittel zur Verteilung des Silberiodids stetig erweitert. Nicht nur Drohnen oder Raketenwerfer kommen zum Einsatz. Schon vor einigen Jahren stellten Wissenschaftler ein Verfahren vor, mit dem der Niederschlag auf dem Tibetischen Plateau erhöht werden kann. Die Idee dabei ist es, Zehntausende frei stehende Ofenkammern zu bauen, die permanent Silberiodid in die Luft abgeben.