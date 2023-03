von Jenny von Zepelin Der Allianz-Konzern gibt 100 Mio. Euro Kapital für eine neue Stiftung, um Klimaaktivisten und Künstler zusammenzubringen. Was soll das?

Frau Küçük, es gibt viele Stiftungen, die sich vorgenommen haben, Gutes zu tun – nun leiten Sie die neue Stiftung des Versicherungsriesen Allianz, um Klimaschutz und Kultur zu fördern. Was machen Sie anders als die anderen?

ESRA KÜÇÜK: Wir leben in einer Zeit mit komplexen Krisen und sind an einem Kipppunkt angekommen. Die Transformation zu einer CO₂-neutralen Zukunft, die gerecht für alle gestaltet sein sollte, wird eine Mammutaufgabe. Das lässt sich nicht mehr nur aus einzelnen Blasen heraus gestalten. Die Förderstruktur vieler Stiftungen ist auf Sparten fokussiert. Wir wollen diese Blasen sprengen.