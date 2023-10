#2 Deutsche trinken immer weniger Bier

Damit setzt sich der langjährige Abwärtstrend beim Bierkonsum in Deutschland 2023 fort. 2022 hatte es verglichen mit dem Pandemiejahr 2021 noch einen leichten Anstieg gegeben. „Insgesamt ist die Produktion von alkoholhaltigem Bier in Deutschland in den letzten zehn Jahren um zwölf Prozent zurückgegangen“, meldeten die Statistiker. Ganz anders sah es hingegen beim alkoholfreien Bier aus.

Mehr