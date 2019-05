Unsere Bevölkerung altert, und das hat schwerwiegende Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft. Das Rentensystem ist überlastet, es mangelt an Pflegern, und auf dem Arbeitsmarkt fehlen Erwerbskräfte. Grund für die demographische Entwicklung sind niedrige Geburtenraten und eine steigende Lebenserwartung. Doch Deutschland steht mit diesen Herausforderungen nicht alleine da. Auch in anderen Industrieländern werden die Menschen immer älter.

Das Altern der Gesellschaft hat Auswirkungen auf die Machtverhältnisse in der Welt: Die Wähler unter 45 hätten bei den US-Präsidentschaftswahlen 2016 Hillary Clinton ins Weiße Haus gewählt. Der große Einfluss der älteren Generation zeigt sich aber nicht nur in der Politik. Auch was den Konsum betrifft, spielen Senioren eine wichtige Rolle. In Deutschland haben die über 60-Jährigen pro Kopf die größte Kaufkraft und machen rund 30 Prozent des Gesamtkonsums aus. Dabei geben Rentner ihr Geld vor allem für Unterhaltungsangebote, Restaurantbesuche oder Reisen aus. Unternehmen mit Weitblick haben diese Trends längst erkannt und orientieren sich mit ihrer Werbung an den Interessen der älteren Zielgruppe. Solche Unternehmen sind für Investoren besonders interessant, denn sie nutzen den demographischen Wandel als Chance.

Senioren werden auch die Nachfrage im Gesundheitssektor künftig noch stärker prägen. Ob in der Pflege oder bei Arzneimitteln: Die Ausgaben nehmen in den Industrieländern immer weiter zu. Die Japaner gehen besonders vorausschauend mit dieser Entwicklung um. Dort gehören Roboter-Pfleger in Altenheimen längst zum Alltag. Welche der zehn größten Volkswirtschaften auf der Welt am meisten altern – und was das für sie bedeutet: