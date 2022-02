Wo wohnt der Bundespräsident

Roman Herzog war bislang tatsächlich der einzige Bundespräsident, der in Schloss Bellevue im Herzen von Berlin gewohnt hat (von 1994 bis 1999). „Seit Johannes Rau wohnen die Bundespräsidenten in einem Haus am Stadtrand von Berlin“, informiert das Bundespräsidialamt. „Schloss Bellevue wurde mit dem Amtswechsel von Bundespräsident Rau zu Bundespräsident Köhler umgebaut. In der früheren Wohnung befinden sich heute Büros und Besprechungsräume.“ Anders als bei Queen Elizabeth II. weht die Standarte auf Schloss Bellevue grundsätzlich, solange sich das Staatsoberhaupt in Deutschland aufhält. Einzige Ausnahme: Der Bundespräsident weilt an seinem Bonner Amtssitz, der Villa Hammerschmidt, oder schlägt andernorts im Land seine offizielle Residenz auf. Wer das Schloss Bellevue besichtigen möchte, sollte den Angaben zufolge eine Wartezeit von gut neun Monaten einplanen. Die Führungen werden von Mitarbeitern des Bundespräsidialamts durchgeführt.