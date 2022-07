Alle drei der noch verbliebenen deutschen Atomkraftwerke sind 1988 in Betrieb gegangen und werden – nach aktuellem Plan – am 31. Dezember 2022 stillgelegt. Alle gehören zur vierten Generation der deutschen Druckwasserreaktoren, dem sogenannten Konvoi-Typ, und wurden von KWU (Kraftwerk Union), einem Unternehmen von Siemens und AEG, gebaut. Isar 2 (Kennung: KKI 2) ging am 15. Januar 1988 in Betrieb, rund neun Jahre nach dem Antrag zur Errichtung der Anlage. Der kommerzielle Leistungsbetrieb begann in Essenbach am 9. April 1988.