Ein Unternehmen mit Mission

Page und Brin stellten schnell klar: Google verfolgt eine Mission. Oberste Maxime war „Don't be evil“ (Sei nicht böse). Die Gründer formulierten zehn Grundsätze, an denen sie sich auch selber messen lassen wollten. Die ersten Punkte lauteten: „Der Nutzer steht an erster Stelle, alles Weitere folgt von selbst“, „Es ist am besten, eine Sache so richtig gut zu machen“, „Schnell ist besser als langsam“, „Demokratie im Internet funktioniert“. 2001 kam Eric Schmidt als CEO an Bord. Die Garage wurde zu klein und das Team zog schließlich 2003 in den heutigen Firmensitz Googleplex im kalifornischen Mountain View um. Mit dabei war natürlich Yoshka, der erste Hund im Google-Büro. Vierbeiner sind bis heute bei Google willkommen.

