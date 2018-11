Tönnies

Bernd und sein jüngerer Bruder Clemens Tönnies machten aus der elterlichen Metzgerei einen milliardenschweren Fleischkonzern. Nach dem Tod von Bernd 1994 übernahm Clemens Tönnies (M.) das Steuer und setzte die Expansion erfolgreich fort; seine beiden Neffen Robert (r.) und Clemens jun. (l.) wollte er jedoch nicht an der Führung beteiligen, obwohl diesen anfangs sogar die Mehrheit der Anteile zustanden. Robert wehrte sich gegen diese Entmachtung in einem durch alle Instanzen geführten Rechtsstreit - mit Erfolg. Am Ende einigte man sich auf die Errichtung einer gemeinsamen Familien-Holding, in die Clemens Tönnies, im Nebenberuf Präsident des Bundesligavereins Schalke 04, sein heimlich aufgebautes Wurstimperium einbrachte und an der nunmehr Clemens und Robert je zur Hälfte beteiligt sind. Seitdem herrscht in dem ostwestfälischen Vorzeigeunternehmen Familienfrieden.