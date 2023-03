Digi-Key verkauft elektronische Komponenten, anfangs sogar noch per Katalog. Der Elektroingenieur Ronald Stordahl aus dem mittleren Westen der USA bastelte einst gerne an Radios herum, bis er selbst zum Händler der Komponenten wurde. Heute beziffert sich der jährliche Umsatz des Unternehmens auf 1,5 Mrd. Dollar, so das Forbes Magazin.