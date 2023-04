Joe Biden will es noch einmal wissen: Der US-Präsident bewirbt sich 2024 für eine zweite Amtszeit

von Leonie Scheuble Seit 1984 hat Allan Lichtman jede US-Präsidentschaftswahl korrekt vorhergesagt. Warum er Joe Biden für den besten demokratischen Kandidaten hält – und weshalb er den Altersfaktor nicht als Risiko sieht, verrät er im Interview

US-Präsident Joe Biden hat am Dienstag seine erneute Kandidatur verkündet. Was halten Sie von seiner Ankündigung, Herr Lichtman?

ALLAN LICHTMAN:JoeBiden ist ein bemerkenswert zurückhaltender Politiker. Seine Ankündigung passt in dieser Art und Weise zu seinem Politikstil. Im Gegensatz zu Donald Trump verkündete er seine Kandidatur nicht auf offener Bühne umgeben von Fans. Stattdessen veröffentlichte er ein einfaches Video.