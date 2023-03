Die Gläserne Molkerei aus Brandenburg stand 2022 vor einem speziellen Problem: zu viel Milch. Geschäftsführerin Carola Appel erklärt im Podcast „Die Stunde Null“, wie das Unternehmen mit der Situation fertig wurde und warum die Preise nicht mehr plausibel seien

Was macht eine Molkerei, wenn sie Milch im Überfluss geliefert bekommt – aber zu wenige Menschen diese Milch kaufen wollen? Vor dieser Frage stand die Brandenburger Gläserne Molkerei, ein Spezialist für Biomilch, im vergangenen Jahr. „Die Milch ist ein Rohstoff, der auf Sie zuläuft – ob Sie das wollen oder nicht“, sagt Geschäftsführerin Carola Appel im Podcast „Die Stunde Null“. Das Unternehmen musste im Handumdrehen haltbare Produkte wie H-Milch, Milchpulver oder Käse herstellen, um den Rohstoff zu verarbeiten.

Die Molkereien verzeichneten Absatzeinbrüche von bis zu 20 Prozent, weil die Kunden angesichts der hohen Preise weniger Bioprodukte kauften und auch insgesamt ihren Konsum einschränkten. Futtermittel, Personalkosten, Energieinflation – all dies hatte die Preise in die Höhe getrieben. „Wir hatten in Deutschland Millionen Liter zu viel Milch“, sagt Appel, „und das in sehr kurzer Zeit“. Das Problem wurde dadurch verschärft, dass die Bauern sogar noch mehr Biomilch produzierten als zuvor. Auszahlungspreise, die zuvor bei 30 bis 35 Cent pro Liter gelegen hatten, schossen auf das Doppelte, historische Höhen, die auch die einstige Müller-Managerin Appel noch nicht erlebt hatte. „Das hat das Kaufverhalten völlig verändert“, sagt sie.

Inzwischen hat sich der Markt beruhigt und die Preisausschläge gehen stark nach unten – doch auch das schafft laut Appel Probleme. „Diese Preise kann der Verbraucher nicht mehr nachvollziehen“, sagt sie. „Da stehen Sie mit staunenden Augen vor dem Regal.“ Oft werde Butter besonders billig verkauft, um die Kunden in den Markt zu ziehen – ohne dass der Preis gerechtfertigt sei.

Hören Sie in der neuen Folge von „Die Stunde Null“,

warum Carola Appel keine Hafermilch mag,

weshalb Biomärkte immer weniger Käufer finden,

was Appel den Kritikern der Milchproduktion entgegnet.

